Воробьев: в Подмосковье запустят два цифровых сервиса для развития экспортного потенциала

В Подмосковье в этом году запустят в работу два цифровых сервиса, которые помогут развить экспортный потенциал региона, рассказал губернатор Андрей Воробьев на деловой сессии Агентства стратегических инициатив (АСИ) на ПМЭФ-2023.

«В этом году вместе с Российским экспортным центром (РЭЦ) мы создадим электронную площадку, через которую разные участники смогут положить свою продукцию в один контейнер и отправить в ту или иную страну. Ведь по отдельности это сделать невозможно», — сказал глава региона.

По его словам, в прошлом году экспорт в регионе увеличился с 11 до 13,6 миллиарда долларов благодаря малому и среднему бизнесу и предприятиям, которые выходили на другие рынки.

Вскоре в регионе создадут электронную площадку, на которой малый и средний бизнес сможет резервировать слоты для транспортировки своей продукции на зарубежные рынки. Кроме того, в регионе создадут дорожную карту — специальный электронный сервис с пошаговым алгоритмом, который поможет поставлять товары за рубеж. Пилотный проект будет доступен для экспортеров на Инвестпортале региона.

Заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов поддержал инициативы Подмосковья.

«Московская область является эталоном по цифровизации систем управления и, в том числе, по выстраиванию новых комфортных моделей взаимодействия с бизнесом. В этом году мы первый раз проводили замеры по региональному инвестиционному стандарту, по регуляторной среде и Подмосковье стало лидером в этой номинации», — сказал он.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что на создание благоприятного инвестиционного климата в регионах России особую роль играют губернаторы.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко осмотрели стенд региона на ПМЭФ, где представлен ряд подмосковных проектов, в том числе сервис «Добродел» и Инвестпортал региона.