Андрей Воробьев рассказал, когда завершат реконструкцию Каширского шоссе

Реконструкцию Каширского шоссе планируют завершить досрочно, к концу 2026 года, по контракту работы должны были завершить в 2028 году. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на один из участков реконструкции дороги и проконтролировал ход работ.

«Юг Московской области часто связывают с Каширским шоссе и Домодедово – люди постоянно едут на дачи за город, в аэропорт и обратно. Особенно плотное движение здесь в часы пик или в пятницу. Наша задача – в конце следующего года полностью модернизировать Каширское шоссе. Это необходимо для того, чтобы все новые микрорайоны и сам город Видное могли вздохнуть спокойно, уйти от светофоров», – отметил губернатор.

Проект является одним из приоритетных в рамках масштабной работы по развитию Московского транспортного узла. На данный момент на Каширке очень интенсивное движение, особенно в районе пересечения с Володарским шоссе, поэтому было принято решение провести модернизацию. Работы проводятся в четыре этапа, чтобы не перекрывать движение на загруженном шоссе.

В рамках первого уже построили разворотную эстакаду в районе деревни Апаринки между Каширским шоссе и А-105, второго – развязку между Володарским и Каширским шоссе. На данный момент рабочие продолжают третий и четвертый этапы. Они расширят дорогу до шести полос, построят путепровод длиной через А-105 в районе Апаринки, а также два подземных пешеходных перехода. Помимо этого, на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе появится транспортная развязка.

«В данный момент мы строим эстакаду основного хода на Белокаменном шоссе. Сейчас мы поднимаем четыре опоры эстакады. Закончим эту работу через 10 месяцев. А дальше будем под эстакадой делать дорожную сеть — съезды, разворотные петли», — рассказал руководитель проекта Дмитрий Емельянов.

Эстакада позволит перераспределить транспортные потоки и обеспечить свободный проезд в сторону Подмосковья и Москвы. В результате пропускная способность Каширского шоссе увеличится на 25-30%. Это также позволит вывести транзитный транспорт из новых ЖК и ближайших населенных пунктов, включая Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров, Молоково. Перемены затронут более 300 тыс. жителей Ленинского округа.

