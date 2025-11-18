Губернатор Подмосковья навестил участников СВО в санатории «Солнечногорский»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в санатории «Солнечногорский». Он был открыт в 1910 году врачом Владимиром Щуровским, среди пациентов которого были писатели Антон Павлович Чехов и Лев Николаевич Толстой.

«Я сегодня приехал навестить наших героев, узнать как проходит реабилитация и, конечно же, сказать спасибо врачам. Здесь работают высококлассные профессионалы, которые ставят ребят на ноги, используя самое современное оборудование и методики. В регионе есть ряд реабилитационных центров, и все они очень востребованы. Мы стараемся, чтобы в Подмосковье наши защитники чувствовали внимание и поддержку. Важную роль в организации эффективной и комфортной реабилитации играет инфраструктура. В санатории «Солнечногорский» созданы условия для активного отдыха, а первые этажи двух жилых корпусов обустроены для маломобильных гостей», – отметил Воробьев.

В ходе встречи командир взвода Сергей рассказал губернатору, что получил ранение во время штурмовых действий. Ему провели операцию в Подольске, теперь он находится в Солнечногорске и проходит восстанавливающие процедуры — посещает ванны, ЛФК, бассейн, тренажерный зал, психотерапевта.

Медучреждение рассчитано на 400 мест, там военные могут находиться вместе с родственниками. Помощь им оказывают 35 врачей и 72 медицинские сестры. В санатории внедряют передовые методы реабилитации, а также устанавливают современную технику — массажное и физиотерапевтическое оборудование, комплекс для проведения общей магнито- и лазеротерапии, аппараты для транскраниальной электростимуляции и не только.

«Мы не перестаем работать над тем, чтобы улучшались условия пребывания военнослужащих. Год назад капитально отремонтировали один из корпусов, два отделения для приема маломобильных граждан. Сейчас у нас везде имеются пандусы для пациентов на колясках», — рассказала начальник Клинического санатория «Солнечногорский» Людмила Волошина.

На прилегающей территории есть спортивно-оздоровительные и банно-термальный комплексы, тренажерные залы, библиотека, кинозал, спортивные площадки.

В санатории также реализуют пилотный проект «Вместе на смене», в рамках которого ученики медицинских предпрофессиональных классов местной школы № 5 получают часть теоретических и практических навыков у практикующих врачей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.