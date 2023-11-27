Губернатор Подмосковья провел встречу с матерями участников СВО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел в Алабино встречу с матерями участников СВО. Он выразил им благодарность за воспитание достойных сыновей.

«Стараемся часто общаться и с женами, и с детьми, и с самими ребятами, со своей стороны по максимуму поддерживать и материально, и по мелочам. Недостаточно дать распоряжение или указ на бумаге, все-таки это должно идти от сердца», - подчеркнул губернатор.

Сын жительницы Анны — офицер Ямпольского полка Кантемировской дивизии. Он был тяжело ранен и сейчас находится в госпитале им. Вишневского. Женщина рассказала о помощи бойцам и их семьям.

«Надеемся, что с такой совместной поддержкой — и семьи, и муниципалитета, и области — ребятам легче», - сказала она.

Губернатор рассказал, что бойцы также благодарны за письма со словами поддержки, открытки и рисунки от школьников.

«Ребята пишут письма искренне, с детской непосредственностью. (…) Все переживают и хотят проявить участие», - сказал Воробьев.

В ходе встречи жительницы обратились к губернатору с просьбой помочь закупить для бойцов два тепловизора, газовые баллоны для портативных горелок и материалы для масксетей. Глава региона пообещал, что просьбы будут выполнены.

Ранее при поддержке губернатора в областном филиале Фонда «Защитники Отечества» был организован телемост с участниками СВО.