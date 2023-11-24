Андрей Воробьев: провели в Подмосковье телемост с участниками СВО, приуроченный ко Дню матери

В подмосковном филиале Фонда «Защитники Отечества» организовали телемост с участниками СВО при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Ребята, я хочу присоединиться к теплым словам ваших матерей. Мы гордимся вами. Прошу передать самые добрые пожелания вашим сослуживцам, которые сегодня не участвуют в ВКС, но находятся рядом с вами плечом к плечу. Мы стараемся оказывать максимальное внимание всему тому, что важно для ваших семей. Ждем вас домой и с Победой!», — сказал Андрей Воробьев.

Отмечается, что женщины приехали из Клина, Одинцова, Нахабина, Реутова, Апрелевки, Ивантеевки, Королева, Сергиева Посада, Подольска, Коломны, Каширы, чтобы увидеться со своими сыновьями-героями. Среди них — Наталья Кульнева. К сожалению, ее сын в декабре героически погиб при выполнении боевого задания. Наталья руководит штабом Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Кашире, регулярно пишет фронтовые письма однополчанам сына, постоянно находится с ними на связи.

«Уважаемый Андрей Юрьевич, дорогие мамы участников специальной военной операции, мы переедаем вам пламенный привет отсюда, заверяем, что одолеем врага и обязательно вернемся домой. Андрей Юрьевич, вам отдельное спасибо за организацию данного мероприятия, за приглашение наших родственников. И за помощь, которую вы систематически оказываете нашим бойцам в зоне СВО. Скоро приедем с Победой!», — поблагодарили губернатора военнослужащие.

Подобный телемост в Подмосковье — не первый. В феврале, в преддверии Дня защитника Отечества, его организовали из Кантемировской дивизии. На это раз он прошел в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества» в Красногорске. В подмосковном филиале персонально сопровождают ветеранов СВО и членов семей бойцов, оказывают содействие по принципу «одного окна». За полгода его работы сюда поступило свыше 6,2 тыс. обращений. Абсолютное большинство вопросов решено.