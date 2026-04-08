Губернатор Подмосковья выразил соболезнования родным и близким Александра Леонова

Андрей Воробьев: для Подмосковья смерть Александра Леонова — тяжелая потеря

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным, близким и коллегам почетного гражданина Подмосковья, гендиректора и генерального конструктора АО «ВПК „НПО машиностроения“» Александра Леонова, который ушел из жизни 5 апреля. Сегодня, 8 апреля, состоялось прощание с ним.

«Человек, который служил стране, Подмосковью, Реутову, своему предприятию. Под его началом создавали гиперзвуковые ракеты, космические аппараты, стратегические комплексы. То, что до сих пор обеспечивает безопасность России», — отметил губернатор.

Воробьев отметил, что Леонов был скромным человеком, который чтил традиции ветеранов машиностроения. Особое внимание он уделял обучению студентов.

«Для Подмосковья уход Александра Георгиевича — тяжелая, невосполнимая потеря. Он заботился о родном предприятии, участвовал в общественной жизни, помогал развивать городскую инфраструктуру, воспитывал новые поколения инженеров. Соболезную семье, близким, коллегам. Вечная и светлая память», — заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью Филиппа Науменко.

