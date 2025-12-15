Губернатор Подмосковья выразил соболезнования в связи со смертью Филиппа Науменко
Андрей Воробьев выразил соболезнования родным Филиппа Науменко
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью Филиппа Науменко. Последние два года Науменко занимал пост главы подмосковного Реутова.
«Сегодня мы простились с Филиппом Анатольевичем Науменко. Наш коллега, который многие годы посвятил работе в Подмосковье и которого мы все уважали», — написал губернатор в своих соцсетях.
Глава региона отметил, что Науменко активно занимался развитием Реутова, старался обеспечить перемены к лучшему, слышал жителей и помогал решать их проблемы.
«Для всей нашей команды это большая потеря. Филипп Анатольевич был отзывчивым, добросовестным и чутким руководителем. Прекрасным человеком, преданным своему делу. Искренние соболезнования семье и близким Филиппа Анатольевича. Светлая память», — заключил губернатор.
