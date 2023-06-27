Губернатор Подмосковья: начальную школу в Верее откроют после капремонта к началу учебного года

Здание начальной школы СОШ № 1 в Верее откроется после капитального ремонта к 1 сентября, его проводят в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», которую реализуют по поручению президента России Владимира Путина. Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход ремонтных работ.

«Верейская школа занимает несколько зданий, и все они — исторические. В 2019 году мы открыли после капремонта здание 1960-х годов постройки, где располагается старшая школа. Сейчас мы обновляем сложный объект – здание, состоящее из еще дореволюционных построек, его занимают начальные классы», — сказал глава региона.

По словам Воробьева, рабочие обновят фасад здания, кровлю, сделают перепланировку помещения и выполнят другие работы, сохранив при этом уникальные элементы архитектуры.

Одна из местных жительниц Олеся, которая заканчивала данное образовательное учреждение в 1998 году, сообщила, что хотела бы, чтобы внутри школа соответствовала современным требованиям, а снаружи сохраняла свой первоначальный облик. Капремонт школы в последний раз проводили 30 лет, работы стартовали в конце прошлого года.

«Школа является выявленным объектом культурного наследия. Ее ценность в том, что большинство деталей, поверхностей было сохранено, в том числе кирпич. Мы пользуемся растворами, которые дополняют утраченные части, и только в особых единичных случаях применяем отдельные новые кирпичи», — поделился реставратор Роман Кравченко.

Сейчас работы завершены уже на 57%. Представитель подрядной организации Валерий Низовцев отметил, что работы будут завершены в срок.

«Мы ждем в этом историческом здании современную и комфортную образовательную среду. Уже запланировали сделать в ней кабинет информатики, совмещенный с робототехникой — всех наших научно-технических направлений. Также у нас будет группа продленного дня, совмещенная с группой внеурочной деятельности, обновленный спортзал. Ждем современного, хорошего, качественного ремонта и будем осваиваться в этом здании», — рассказала директор Верейской СОШ № 1 Татьяна Шубина.

Жители в ходе общения с губернатором также попросили сделать вблизи школы универсальную спортивную площадку. Андрей Воробьев пообещал рассмотреть вопрос.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев навестил детей участников СВО в оздоровительном лагере «Литвиново».