Кирилл Лосунчуков рассказал о работе Ассоциации ветеранов СВО в Подмосковье

Первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков дал интервью, в котором рассказал о работе организации в регионе.

Кирилл Сергеевич, вы возглавляете Ассоциацию ветеранов СВО в Подмосковье. Сколько сейчас сформировано местных отделений в муниципалитетах, с какими трудностями столкнулись во время их открытий?

Сегодня Ассоциация объединяет порядка четырех тысяч ветеранов СВО. Открыто 55 местных отделений и приемных в муниципалитетах региона. Трудностей с открытиями отделений и приемных не было, наоборот, в муниципалитетах оказывается всесторонняя поддержка.

Какие критерии были ключевыми при отборе руководителей для этих 55 отделений? Что важнее — боевой опыт или наличие управленческих компетенций?

При отборе мы исходили из простого принципа: руководитель должен быть «своим» для местного ветеранского сообщества. Если бойцы ему не верят, никакие административные рычаги не помогут — авторитет сверху не назначается, его можно только заработать.

При этом нам были нужны не просто функционеры, а люди дела, способные выстраивать процессы, добиваться решений и вести за собой. Которые чувствуют боль и проблемы других как свои собственные. Разумеется, руководитель отделения обязан знать реалии службы изнутри, понимать психологию возвращающихся парней и говорить с ними на одном языке.

Именно поэтому ключевыми критериями стали доверие земляков, активная гражданская позиция, боевой опыт как основа понимания и управленческие навыки — одно без другого здесь не работает. Руководитель отделения для ребят и старший брат, и надежный организатор в одном лице. Только при таком сочетании система начинает работать по-настоящему.

Фото: [ медиасток.рф ]

Трудоустройство — одна из главных проблем. Какую модель взаимодействия с бизнесом Подмосковья вы считаете наиболее эффективной, чтобы работодатели были заинтересованы брать ветеранов, и как Ассоциация помогает в переобучении?

Для ветерана трудоустройство — это ключевой шаг к мирной адаптации. Если ветеран трудоустроен, значит, он адаптирован. Чаще всего за помощью в поиске работы в Ассоциацию обращаются те, кто вернулся после ранений и понимает, что прежняя профессия уже недоступна, или те, кто работал, скажем, на стройке или за станком, а теперь по состоянию здоровья нуждается в смене профиля.

Мы выстроили эту работу системно и адресно: выезжаем на предприятия, организуем личные встречи и знакомим работодателей с конкретными ветеранами. Помимо этого, помогаем составить резюме, подготовиться к собеседованию, пройти переобучение.

Члены Ассоциации ветеранов СВО проходят обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки в РАНХиГС, АНО «Академия развития лифтовой индустрии», АНО «Московская бизнес-школа» и других площадках, получая новые компетенции и возможности для трудоустройства в государственных и коммерческих структурах.

Чем ваша работа отличается от задач фонда «Защитники Отечества», чтобы не дублировать функции, а дополнять друг друга?

Мы не дублируем существующие структуры, а дополняем их. Ключевая задача Ассоциации — объединять ветеранов и выстраивать связи для оперативной помощи. Речь идет о комплексной поддержке: социальной адаптации, содействии в трудоустройстве, обучении и профессиональной переподготовке.

Одновременно мы формируем устойчивую платформу для диалога между обществом и государством, защищаем интересы ветеранов, занимаемся патриотическим воспитанием молодежи и увековечением памяти павших защитников Отечества.

Поддержка Правительства Московской области и лично Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, вице-губернатора Марии Николаевны Нагорной и председателя Московской областной Думы Игоря Юрьевича Брынцалова помогает нам успешно реализовывать программы по адаптации, трудоустройству и реабилитации ветеранов СВО и их семей.