Губернатор Подмосковья поблагодарил учителей за подготовку школьников к олимпиадам

Воробьев поблагодарил учителей за подготовку школьников к олимпиадам

Губернатор Воробьев

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил команду преподавателей Подмосковья, которые занимаются специальной подготовкой школьников к олимпиадам. Об этом он заявил на форуме педагогов Подмосковья «Стратегия цифрового лидерства в образовании».

«Это особый подход. Но вы были бы одиноки, если бы все наши школы не включились на муниципальном уровне в это очень увлекательное, весьма сложное, креативное направление деятельности», — сказал Воробьев.

По его словам, ВПР и олимпиада — это две разные истории. Учителям и директорам школ требуется приложить дополнительные силы, чтобы объяснить их тонкости, подчеркнул он. При этом школы ведут работы в этом направлении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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