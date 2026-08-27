Губернатор Подмосковья поблагодарил учителей за подготовку школьников к олимпиадам
Воробьев поблагодарил учителей за подготовку школьников к олимпиадам
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил команду преподавателей Подмосковья, которые занимаются специальной подготовкой школьников к олимпиадам. Об этом он заявил на форуме педагогов Подмосковья «Стратегия цифрового лидерства в образовании».
«Это особый подход. Но вы были бы одиноки, если бы все наши школы не включились на муниципальном уровне в это очень увлекательное, весьма сложное, креативное направление деятельности», — сказал Воробьев.
По его словам, ВПР и олимпиада — это две разные истории. Учителям и директорам школ требуется приложить дополнительные силы, чтобы объяснить их тонкости, подчеркнул он. При этом школы ведут работы в этом направлении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.