Губернатор Воробьев: загородный отельный комплекс появится в Солнечногорске

В Солнечногорске на территории Истринского водохранилища появится загородный лодж-отель, открыть его планируют в 2026–2027 годах. Соглашение о строительстве отельного комплекса губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор компании «Хвой» Виктор Пашигоров подписали на полях ПМЭФ.

«Инвестор не жалеет фантазии, чтобы сделать отель узнаваемым и притягательным для гостей. Планируется вложить в строительство около двух миллиардов рублей, создать 150 рабочих мест», — сказал губернатор.

Инвестор при реализации проекта сможет воспользоваться региональными мерами поддержки, в том числе, получить землю без торгов, субсидию на возмещение затрат на подведение инфраструктуры и не только. На территории комплекса разместят 10 резиденций и 30-50 вилл, прокат лодок, пляж, площадки для игр детей и деловых встреч, банный комплекс и СПА, ресторан, магазины и не только. Перемещаться между локациями можно будет с помощью водного транспорта. Пашигоров отметил, что Подмосковье «выступает и как полноценный бизнес-партнер, и как регион, стремящийся к своему постоянному развитию».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.