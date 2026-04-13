Аллергия на коже: эксперт раскрыла, почему привычный крем вдруг щиплет

В сезон аллергии наша кожа становится настоящей загадкой: привычный крем вдруг начинает щипать, лицо будто стягивает пленкой, а любая попытка что-то поменять в уходе оборачивается покраснением. Знакомо? Многие в ответ на это начинают действовать по принципу «чем больше, тем лучше» — добавляют сыворотки, маски, пилинги. И совершают главную ошибку, уверяет эксперт Дарья Александрова. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, аллергия ослабляет защитный барьер кожи. Она теряет влагу быстрее обычного и начинает агрессивно реагировать даже на то, с чем дружила годами. Это не косметика вдруг испортилась — это изменилась сама кожа. И в таком состоянии ей нужна не стимуляция, а стабилизация. Самый верный путь — не усложнять, а максимально упростить рутину: мягкое очищение, базовое увлажнение и поменьше вмешательства. Иногда даже стоит реже умываться или сменить плотную пенку на деликатную эмульсию.

Эксперт добавила, что отдельная песня — активные компоненты. Кислоты, ретинол, витамин С в период обострения работают против вас. Даже если раньше они творили чудеса, сейчас они только усилят раздражение. Вернетесь к ним позже, когда кожа успокоится. И кстати, реакцию могут дать не только новинки, но и старые проверенные флаконы. Так что при первых признаках дискомфорта пересматривайте весь арсенал, а не только последние покупки.

По ее мнению, также часто упускают из виду механику. Жесткое полотенце, привычка тереть лицо или слишком усердное очищение порой вредят сильнее любой неподходящей сыворотки. В период чувствительности важнее всего бережный контакт. И последний совет, который кажется очевидным, но им часто пренебрегают: если кожа не приходит в норму или становится только хуже — не геройствуйте, идите к специалисту. Итог прост: в сезон аллергии выигрывает не тот, кто делает больше, а тот, кто делает аккуратнее. Меньше лишних движений — быстрее возвращение к нормальной жизни.

