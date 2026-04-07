«Крем не помогает — ищите причину внутри»: дерматолог о витаминах, которые спасут кожу рук весной

С приходом весны у многих появляется проблема: кожа на руках становится шершавой, начинает слоиться, покрывается мелкими трещинами. В голову сразу приходит мысль о хорошем увлажняющем креме. Однако нередко даже дорогие и разрекламированные средства оказываются бесполезны. Почему так происходит и чего на самом деле не хватает коже, REGIONS рассказала врач-дерматолог из подмосковного Подольска Инга Журова.

«Часто пациенты жалуются: „Мажу руки кремом каждые два часа, а кожа все равно сохнет и трескается“. И в большинстве случаев причина не в том, что крем плохой, а в том, что проблема глубже. Весной организм истощен после зимы, и нехватка определенных витаминов может сводить на нет даже самый тщательный уход. Без внутренней поддержки наружные средства работают только на поверхности», — поясняет Инга Журова.

Почему крем не помогает: ищем внутренние причины

По словам дерматолога, если после нанесения увлажняющего средства кожа рук приходит в норму лишь ненадолго или вообще не меняется, значит, проблему нужно искать не снаружи, а внутри организма.

«Чаще всего проблема комплексная. Не хватает не одного витамина, а сразу нескольких. И кремы здесь не помогут, потому что витамины нужно получать изнутри — с пищей или в виде добавок», — рассказывает Инга Журова.

Какие витамины в дефиците весной

Инга Журова называет несколько витаминов, недостаток которых напрямую сказывается на состоянии кожи.

Витамин А (ретинол). Отвечает за обновление клеток. Когда его не хватает, кожа становится сухой, грубой на ощупь, появляются шелушение и мелкие трещины.

Витамины группы В (особенно В2, В5 и В7). Они участвуют в производстве коллагена и жирных кислот, поддерживают защитный барьер. При их дефиците кожа сохнет, в уголках губ возникают «заеды», ногти становятся ломкими, а руки начинают шелушиться.

Витамин Е (токоферол). Это сильный антиоксидант, который оберегает клетки от повреждений и помогает удерживать влагу. Если его мало, кожа становится дряблой, сухой и быстрее стареет.

Витамин С. Участвует в выработке коллагена. При его нехватке кожа теряет упругость, микротрещины заживают дольше, а руки выглядят тусклыми и обветренными.

Витамин D. Его дефицит, как отмечает врач, тоже может проявляться сухостью и ослаблением защитных свойств кожи. Весной уровень этого витамина часто падает до критических значений.

«Весной я всегда рекомендую своим пациентам не полагаться только на кремы, а обратить внимание на питание и при необходимости пройти курс витаминной поддержки. Это сезон, когда кожа особенно нуждается в помощи изнутри. С этим вопросом лучше обратиться к доктору», — советует Инга Журова.

Почему весной кожа особенно страдает

Весной организм особенно беззащитен, объясняет врач. За зиму расходуются витамины, накопленные в теплый сезон. Даже при полноценном рационе к началу весны уровень многих полезных веществ заметно снижается.

Климатические условия тоже вносят свою лепту: на улице холод и ветер, в домах и офисах — сухой воздух от работающего отопления. Все это иссушает кожу. Если же организм ослаблен изнутри, ситуация становится еще сложнее.

Весной мы чаще бываем на улице, работаем на участках, больше контактируем с водой и моющими средствами. Мыло смывает защитный липидный слой. Когда кожа и так ослаблена, она реагирует моментально.

Фото: [ REGIONS/Сгенерировано нейросетью ]

«Я часто говорю пациентам: представьте, что ваши руки — это нежное растение. Его нужно и поливать изнутри (витамины и вода), и защищать снаружи (крем и перчатки). Только комплексный подход дает стойкий результат», — объясняет Инга Журова.

Что делать: комплексный подход

Инга Журова дает несколько советов, которые помогут справиться с сухостью.

Пейте воду. Обезвоживание напрямую сказывается на состоянии кожи. Пейте чистую воду в течение дня.

Выбирайте правильный крем. Если кожа уже повреждена, нужны средства с пантенолом (заживляет), мочевиной (глубоко увлажняет), церамидами (восстанавливает барьер), маслами ши или какао.

Защищайте руки. Даже весной, когда на улице ветрено или прохладно, не забывайте про перчатки. Холод — одна из главных причин сухости и трещин.

Используйте мягкое мыло. Замените агрессивное антибактериальное мыло на увлажняющее с глицерином или маслами. После каждого мытья наносите крем.

«Если вы правильно питаетесь, используете хороший крем, защищаете руки, а сухость не проходит или усиливается — идите к врачу. Это может быть сигналом, который нельзя игнорировать», — предостерегает Инга Журова.

Домашние рецепты для восстановления

Врач делится простыми способами, которые помогают вернуть коже здоровье.

Масляные ванночки. Подогрейте оливковое или миндальное масло. Опустите руки на 10–15 минут, затем промокните салфеткой и нанесите крем. Делайте 2–3 раза в неделю.

Ночной компресс. На ночь нанесите толстый слой питательного крема или мази с пантенолом, наденьте хлопчатобумажные перчатки и оставьте до утра. Утром кожа будет значительно мягче.

Маска из меда и глицерина. Смешайте столовую ложку меда, чайную ложку глицерина и немного воды. Нанесите на руки на 20 минут, затем смойте теплой водой. Это средство питает и увлажняет даже очень сухую кожу.

«Эти методы работают, но только если нет глубокого дефицита витаминов. Если организму не хватает витамина А или группы B, никакие маски не дадут долгосрочного эффекта. Поэтому я всегда начинаю с вопроса: а что вы едите? А пьете ли витамины?», — рассказывает Инга Журова.

Когда проблема серьезнее

Дерматолог предупреждает: иногда сухость рук — лишь симптом другого заболевания.

Экзема или дерматит. Если на коже появляются покраснения, пузырьки, сильный зуд, трещины не заживают неделями — это не просто сухость, а болезнь. Нужно лечение у врача.

Грибок. Шелушение, зуд, трещины между пальцами могут говорить о грибковом поражении. Обычные кремы здесь не помогут.

Аллергия. Иногда сухость вызывают бытовая химия, латексные перчатки или даже сам крем.

Гормональные нарушения. Проблемы с щитовидной железой или сахарный диабет могут проявляться сухостью кожи. Без лечения основного заболевания справиться с этим невозможно.

