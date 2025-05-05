Дерматолог Гуреева предупредила о старте сезона опасной «солнечной крапивницы»

«Солнечную крапивницу» нередко называют «аллергией на солнце», однако в этой ситуации реакцию вызывает не конкретный аллерген, а изменение структуры белков кожи под воздействием ультрафиолетового излучения. Врач-дерматолог Марина Гуреева рассказала, какие симптомы сопровождают «солнечную крапивницу» и как от нее уберечься. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, ключевым симптомом «солнечной крапивницы» являются зудящие волдыри, похожие на ожог крапивой, на участках кожи, подвергшихся воздействию солнца. Они появляются в течение нескольких минут после пребывания на солнце и спонтанно исчезают, как правило, через полчаса-час.

Медик добавила, что от такого заболевания быстрого лечения нет. В целом лечение направлено на облегчение симптомов и предотвращение новых высыпаний.

По ее мнению, во избежание появления солнечной крапивницы следует избегать пребывания на солнце в периоды его наибольшей активности, то есть с 10 до 16 часов, носить одежду с длинными рукавами, широкополую шляпу, солнцезащитные очки, применять солнцезащитные крема с высоким SPF.

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