Нет прямой оплаты, есть мошенники: что нужно знать родителям о покупке робуксов в 2026 году

Игровая платформа Roblox возобновила работу для российских пользователей с 10 июня 2026 года — после полугодового ограничения доступа. Роскомнадзор заблокировал сервис в декабре 2025‑го, усмотрев в части контента элементы, трактуемые как оправдание экстремистской и террористической деятельности. Разблокировка последовала после подтверждения Минцифры, что площадка выполнила установленные требования по защите пользователей. На фоне возвращения сервиса резко вырос интерес к внутренней валюте игры, сообщили Финансы Mail.

По данным «Вордстат», к 7 октября запрос «робуксы» набрал около 840 тыс. показов всего за один месяц. Это наглядный индикатор спроса: игроки активно ищут способы пополнить баланс, чтобы тратить робуксы на скины (внутриигровые костюмы) и аренду серверных мощностей.

Для понимания масштаба цен: подписка Roblox Premium обходится примерно в ₽500 ежемесячно и дает 1000 робуксов. На теневых обменных площадках курс заметно отличается — ориентировочно 2 робукса за ₽1. Такая разница отражает не столько «выгоду», сколько риски: подобные сделки проходят вне правового поля.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко ]

Почему родители сталкиваются с «серым» рынком: причины и механика

Несмотря на доступность самой платформы, легальный канал оплаты робуксов для россиян по-прежнему закрыт: транзакции с российских банковских карт не обрабатываются. В результате сформировался устойчивый сегмент посредников, предлагающих «обходные» варианты перевода средств.

По словам Максима Федосенко, ведущего инженера‑аналитика Аналитического центра кибербезопасности одной из российских компаний, такие схемы работают по принципу частных переводов: посредник получает деньги, а затем начисляет робуксы через альтернативные аккаунты или внутренние механизмы платформы. При этом подобные операции не считаются официальными покупками в магазине приложений, а значит, не подпадают под стандартные механизмы защиты прав потребителей и правила возврата.

Почему родители и дети выбирают эти схемы:

Отсутствие альтернативы. У игроков нет возможности легально купить робуксы с российской карты.

Скорость и простота. Посредники обещают зачисление валюты за несколько минут, что выглядит привлекательно на фоне сложных объяснений про платежные ограничения.

Маркетинг под детскую аудиторию. В соцсетях и чатах распространяются «проверенные» ссылки, промокоды и «раздачи», которые создают иллюзию безопасности и выгоды.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Чем опасны покупки через посредников: реальные риски и примеры

Дети и подростки особенно уязвимы: они быстрее доверяют «проверенным» блогерам и чатам, где обещают «дешевые робуксы». Последствия таких сделок могут быть серьезными.

Основные угрозы:

Обман без возврата. После перевода денег пользователь либо не получает робуксы, либо получает их в меньшем объеме, а продавец исчезает.

Кража платежных данных. При «оплате» часто запрашивают скриншоты экрана, коды из СМС или реквизиты карты — этого достаточно для хищения средств.

Блокировки и потеря аккаунта. Использование сторонних сервисов нарушает пользовательское соглашение Roblox, что может привести к блокировке профиля вместе со всеми внутриигровыми предметами.

Показателен случай из судебной практики: в сентябре 2026 года Петроградский районный суд Санкт‑Петербурга отказал семье в требовании вернуть ₽445 тыс., потраченных несовершеннолетним гражданином на робуксы через посредника. Суд исходил из того, что сделка была совершена добровольно, а ответчиком выступал не банк, а частное лицо или теневой сервис, которого сложно привлечь к ответственности. Решение может быть обжаловано, но подобные дела редко заканчиваются в пользу истцов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Правовой статус детских трат: что говорит закон и как это работает на практике

С точки зрения российского законодательства, финансовые действия несовершеннолетних строго регламентированы. Согласно статьям 26 и 28 Гражданского кодекса РФ:

дети до 14 лет вправе совершать только мелкие бытовые сделки;

подростки 14–18 лет могут совершать большинство сделок только с письменного согласия родителей либо с последующим одобрением.

Это дает теоретическую возможность оспорить крупную трату, но на практике механизм работает сложно: претензию нужно предъявлять именно продавцу (посреднику), а не банку. А в случае с частными лицами или анонимными сервисами это практически невозможно.

Есть и другой инструмент защиты — Федеральный закон от 27.06.2011 № 161‑ФЗ. Он обязывает банк вернуть средства, если клиент сообщил о несанкционированной операции не позднее следующего дня после уведомления о списании. Однако если ребенок вводил коды подтверждения с телефона родителя, банк может расценить это как согласие владельца счета и отказать в возврате.

Если же речь идет о мошенничестве (например, деньги переведены, а робуксы не пришли), стоит обращаться к финансовому уполномоченному — он помогает разбирать споры между гражданами и финансовыми организациями, а также может содействовать в передаче материалов в правоохранительные органы.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Практические шаги для защиты ребенка и семейного бюджета

Чтобы снизить риски, эксперты и правоохранительные органы советуют действовать комплексно: сочетать технические настройки и регулярные разговоры с ребенком о цифровой безопасности.

Технические меры защиты:

Активируйте родительский контроль в Roblox. Свяжите аккаунт ребенка с профилем взрослого: это позволит устанавливать лимиты на траты, блокировать нежелательные игры и отслеживать активность.

Не привязывайте личные карты к детским аккаунтам. МВД прямо рекомендует не давать детям доступ к своим платежным инструментам. Если ребенку нужны деньги на легальные покупки, лучше оформить отдельную детскую карту с ограниченным лимитом.

Контролируйте настройки оплаты. Даже при наличии лимита учитывайте нюансы: например, запрет на онлайн‑покупки в некоторых банках (как в Сбербанке) не распространяется на сервисы бесконтактной оплаты вроде SberPay.

Профилактические меры:

Объясните базовые правила цифровой гигиены. Ребенок должен твердо знать: нельзя никому передавать коды из СМС, фотографии экранов с платежными данными и реквизиты карт — даже если это «известный блогер, который раздает робуксы бесплатно».

Обсуждайте подозрительные предложения. Если ребенок рассказывает о «выгодной раздаче» или «проверенном способе купить робуксы дешевле», не ругайте, а разберите ситуацию: кто предлагает, как работает схема, какие риски. Такой подход формирует критическое мышление.

Расскажите про разницу между легальными и теневыми схемами. Объясните, что «дешевле» почти всегда означает «опаснее», а официальная подписка — это единственный способ гарантированно получить валюту и не потерять аккаунт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Что важно помнить родителям: краткий чек‑лист

Нет легального способа купить робуксы с российской карты. Любые предложения «быстро, дешево и без регистрации» — потенциальный риск.

«Серый» рынок не дает гарантий. Даже если сделка выглядит «проверенной», вернуть деньги почти невозможно.

Ответственность лежит на взрослых. Технические настройки (родительские лимиты, отдельные карты) плюс регулярные разговоры о безопасности — лучшая защита от финансовых потерь и мошенничества.

Ранее сообщалось, что злоумышленники все чаще пытаются вовлечь детей в мошеннические схемы.