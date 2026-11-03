Соболев отреагировал на хейт со стороны болельщиков в Самаре

Форвард «Зенита» Соболев: «Меня никто не любит, но это заряжает»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Зенит»]

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал клубной пресс-службе матч 13-го тура РПЛ, в котором петербуржцы обыграли в Самаре «Крылья Советов» (3:0) и сохранили за собой первое место.

Соболев забил два мяча и столкнулся с неприязненной реакцией самарских трибун: раньше футболист выступал за «Крылья Советов».

«Мне кажется, трибуны на любом стадионе так на меня реагируют, меня лично это заряжает, мне это нравится. Я играю, получается, против всех. Меня никто не любит. И все ждут, что я не буду забивать. Но такого не бывает», — сказал Соболев.

Александр Соболев делит первое место в списке лучших бомбардиров со своим одноклубником Максимом Глушенковым. Оба футболиста «Зенита» забили по 10 мячей.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что чемпионство разыграют два клуба — «Зенит» и «Спартак»

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