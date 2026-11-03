17-летняя дочь Стаса Михайлова появилась на тематической вечеринке в мрачном образе и откровенном наряде

kino.mail: 17-летняя дочь Стаса Михайлова появилась на тематической вечеринке

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

17-летняя Иванна Михайлова, дочь 57-летнего народного артиста РФ Стаса Михайлова, стала участницей тематической вечеринки, прошедшей в одном из ресторанов Москвы, сообщает Кино.Mail.

Девушка выбрала мрачный образ с готическими деталями и откровенный наряд. Фотографию с праздника она опубликовала на своей личной странице. Снимок привлек внимание пользователей Сети.

Иванна — не единственный ребенок артиста от 53-летней Инны Михайловой. У певца также есть младшая дочь, которой 13 лет. Кроме того, у артиста есть старший сын Никита от первого брака и дочь Дарья от отношений с Натальей Зотовой. Всего у Михайлова четверо детей.

У Инны также есть дети от предыдущего брака: она родила сына и дочь от футболиста Андрея Канчельскиса. В 2006-м году она с ним развелась.

Ранее в Сети вновь заговорили о разводе Инны и Стаса Михайловых.

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