17-летняя дочь Стаса Михайлова появилась на тематической вечеринке в мрачном образе и откровенном наряде

Девушка выбрала мрачный образ с готическими деталями и откровенный наряд. Фотографию с праздника она опубликовала на своей личной странице. Снимок привлек внимание пользователей Сети.

Иванна — не единственный ребенок артиста от 53-летней Инны Михайловой. У певца также есть младшая дочь, которой 13 лет. Кроме того, у артиста есть старший сын Никита от первого брака и дочь Дарья от отношений с Натальей Зотовой. Всего у Михайлова четверо детей.

У Инны также есть дети от предыдущего брака: она родила сына и дочь от футболиста Андрея Канчельскиса. В 2006-м году она с ним развелась.

Ранее в Сети вновь заговорили о разводе Инны и Стаса Михайловых.