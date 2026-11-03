Не экономия, а техническая сложность: эксперт объяснил, почему УК вряд ли намеренно снижают температуру горячей воды

По всей России набирает обороты явление, которое уже окрестили «коммунальной шринкфляцией». Суть в том, что горячая вода в кранах не дотягивает до нормативов СанПиН (60-75 °C), а счета за нее не уменьшаются — напротив, иногда вырастают в разы, вплоть до 14-кратного превышения привычных сумм. О том, откуда взялась проблема и как противостоять нерадивым поставщикам, рассказывают Финансы Mail.

Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев не согласен с версией, будто управляющие компании специально занижают температуру, чтобы сэкономить. Таким мнением россияне делятся в соцсетях.

По мнению эксперта, провернуть такое технически сложно. В теории подобное возможно лишь там, где нет централизованного горячего водоснабжения. Таких домов в стране, по его оценке, порядка 20-30%, включая Москву.

«Там, где проложено централизованное горячее водоснабжение, управляющая компания не имеет отношения к температуре воды, которая течет из крана», — говорит юрист.

Ответственность за температуру в этом случае, по словам специалиста, несет ресурсоснабжающая организация (РСО) — в частности, котельная, к которой подключены дома.

Ранее сообщалось, что рост тарифов на вывоз ТКО вызвал волну жалоб в соцсетях Омской области.