Диетолог Дианова заявила, что тяга к сладкому свидетельствует о дефиците позитивных эмоций в жизни

По словам врача-диетолога Нурии Диановой, тяга к сладкому может свидетельствовать о недостатке в жизни человека положительных эмоций, восполнить которые он старается за счет быстрого и легкого удовольствия от поедания сладостей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что также это может проявляться из-за несбалансированного питания, жестких диет и частых стрессов, при которых организму не хватает энергии.

По мнению медика, тяга к сладкому может возникать на фоне хронического стресса и дефицита сна, из-за которых организму не хватает энергии.

Она отметила, что такое желание свойственно людям, которые питаются нерегулярно и чаще всего едят продукты с быстрыми углеводами. В такой ситуации необходимо сдать анализы на содержание в организме витаминов B12 и D, фолиевой кислоты и железа.