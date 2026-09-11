Кислотность решает все: садовод объяснила, чем опасна зола для гортензий в Подмосковье

Древесную золу на дачах нередко используют как удобрение почти для всего — от овощей до плодовых деревьев и цветов. Однако гортензия в этот список не входит. Более того, подкормка может навредить кусту. В условиях Подмосковья, где растения часто страдают от неподходящего грунта и жесткой воды, зола усиливает хлороз, ослабляет куст и ухудшает цветение. Об этом REGIONS рассказала Оксана Середа, садовод с 30-летним опытом.

Почему гортензии противопоказана зола

Этой культуре нужна кислая земля. Комфортный диапазон — pH от 4,5 до 6. Как только грунт уходит к нейтральному или щелочному, начинаются сбои. Сама зола при этом не пустышка: калий и другие минералы в ней присутствуют, и на многих растениях она действительно работает как натуральная подкормка.

Проблема в другом — в ее действии на почву. Зола сдвигает pH вверх, снижая кислотность. Именно поэтому ее применяют для раскисления. Гортензии такой сдвиг противопоказан: в щелочной среде корни теряют доступ к железу и марганцу. Питание в земле есть, а взять его растение не может.

«Использовать древесную золу для подкормки гортензий нельзя — она раскисляет почву», — предупредила эксперт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Как распознать, что кусту плохо

Первым делом при защелачивании проявляется хлороз. Листва бледнеет или желтеет, но прожилки остаются зелеными. Этот рисунок часто принимают за обычную нехватку микроэлементов, например железа.

В Подмосковье картину нередко ухудшает полив из скважины: жесткая вода и сама постепенно меняет грунт. Если к ней добавляется зола, удар получается двойным — среда становится еще щелочнее, а листья желтеют быстрее.

«Гортензия не усваивает железо при pH выше 6,5–7,0. Даже если железа в почве достаточно, при щелочной реакции оно недоступно», — поясняет Оксана.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Чем опасно «натуральное» удобрение

Бытует мнение: если средство натуральное, оно безопасно для любых растений. С гортензией это не работает — ей нужна кислая среда. При постоянном раскислении золой куст слабеет: листва желтеет, побеги хуже вызревают, соцветия мельчают или появляются редко.

Особенно рискованно вносить золу под крупнолистную гортензию. Ее ценят за розовые, сиреневые и синие «шапки». У таких форм оттенок зависит от кислотности: чем кислее земля, тем выше шанс на синие тона, чем менее кислая — тем розовее. Но зола — не инструмент для «настройки» цвета. Защелачивание дает не оттенок, а сбой в питании.

Метельчатую гортензию зола тоже не сделает ярче. У нее окраска связана не с pH, а с сортом, светом, перепадами температур и вызреванием метелок. Ждать «помощи цвету» здесь не стоит.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Чем заменить золу осенью

Осенью гортензии нужен не азот и не раскисление, а спокойная подготовка к зиме. По совету эксперта, в сентябре дают фосфор и калий без азота, в октябре — костную муку. Кислую среду поддерживают рыжий верховой торф, хвойный опад или сосновая кора в качестве мульчи. Если грунт уходит в щелочную сторону, воду для полива иногда подкисляют. Под корень вносят раствор лимонной кислоты — столовая ложка на 10 литров. Главное — не частить: только по необходимости и не чаще раза в месяц.

«Принципы подкормки простые: азот — только до бутонизации. После переходим на фосфор и калий, иначе куст уходит в зелень без цветов. С середины июля азот полностью исключается — побеги должны вызреть к зиме», — рассказала эксперт.

Зола — средство натуральное, но не универсальное. Под гортензией она меняет кислотность и мешает усвоению железа. Чтобы помочь кусту перед холодами, лучше взять фосфорно-калийную подкормку без азота, кислую мульчу и правильный полив. Кислотность почвы стоит держать под контролем и менять уход по результату.

Ранее сообщалось, какие виды гортензий можно стричь осенью, а какие лучше не трогать.