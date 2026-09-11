Свыше 250 молодых специалистов пришли работать на станции скорой помощи Подмосковья с начала года
В Подмосковье на станции скорой помощи с января устроились 257 молодых медиков
Фото: [Московская областная станция скорой медицинской помощи]
С начала 2026 года на станции скорой медпомощи Подмосковья пришли работать 257 молодых специалистов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Из них 157 фельдшеров скорой медицинской помощи, 75 медсестер и медбратьев, 18 фельдшеров-диспетчеров, а также пять молодых врачей», — отметили в ведомстве.
К примеру, в Лобне устроили на работу шесть специалистов, а в Егорьевске — четыре. В работе молодым специалистам помогают опытные наставники. В общей сложности в реестре станции скорой помощи Подмосковья — 377 таких специалистов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации крупных проектов в сфере здравоохранения региона.