Как легко вернуть кишечнику полезные бактерии: советы гастроэнтеролога

От состояния кишечника зависят не только пищеварение, но и иммунитет, и даже настроение. Микрофлорой называют миллиарды бактерий, которые помогают переваривать пищу, защищают от инфекций и участвуют в выработке витаминов. С возрастом разнообразие полезных микробов падает, что оборачивается проблемами с пищеварением, ослаблением иммунной защиты и хроническим воспалением. Восстановить баланс, по словам врача-гастроэнтеролога Светланы Черепицыной, можно через простые изменения в питании и образе жизни. О том, как увеличить число полезных бактерий, эксперт рассказала REGIONS.

Ферментированные продукты: живые бактерии напрямую

Первый и главный шаг — добавить в рацион квашеные и ферментированные продукты. В них содержатся живые пробиотики — полезные бактерии, которые заселяют кишечник. Среди них:

кефир, йогурт, простокваша — особенно с живыми культурами лакто- и бифидобактерий;

квашеная капуста и соленые огурцы — но только приготовленные без уксуса, естественным брожением;

кимчи — корейское блюдо из ферментированных овощей;

комбуча — чайный гриб, также содержащий живые бактерии.

Исследования показывают: даже шесть порций таких продуктов в день способны увеличить разнообразие кишечной микрофлоры и снизить воспаление. У людей старше 50 лет эффект особенно заметен.

«Ферментированные продукты — это самый простой способ „подселить“ в кишечник полезные бактерии. Одна порция кефира или квашеной капусты в день уже дает результат. Но важно, чтобы продукты были натуральными, без консервантов», — говорит Светлана Черепицына.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Клетчатка: еда для полезных микробов

Второй важный компонент — пребиотики. Это не сами бактерии, а питание для них. Речь о растительных волокнах, которые не перевариваются в тонком кишечнике, а попадают в толстую кишку, где служат пищей для полезных микробов.

Где их искать:

овощи — лук, чеснок, спаржа, топинамбур;

фрукты — бананы (особенно слегка недозрелые), яблоки;

злаки — овсянка, ячмень, цельнозерновой хлеб;

бобовые — чечевица, нут, фасоль.

Клетчатка поддерживает рост бифидобактерий и других полезных микробов, а также увеличивает выработку короткоцепочечных жирных кислот — веществ, которые укрепляют здоровье кишечника и уменьшают воспаление.

«Клетчатка — это не просто „метелка“ для кишечника. Это полноценное питание для наших бактерий. Без клетчатки полезные микробы голодают, а вредные, наоборот, размножаются. Поэтому так важно есть овощи и крупы каждый день», — поясняет Светлана Черепицына.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Полифенолы: неожиданные помощники

Полифенолы содержатся в ягодах, темном шоколаде, зеленом чае. Это не только антиоксиданты, но и союзники микрофлоры.

По данным исследований, полифенолы стимулируют рост бифидобактерий и лактобактерий, одновременно подавляя вредные микробы. В рацион стоит добавить ягоды — чернику, малину, клубнику, а также какао без сахара и зеленый чай.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

«Полифенолы — это тройная польза: они и антиоксиданты, и питание для бактерий, и защита от воспаления. Стакан зеленого чая или горсть ягод в день — простой и приятный способ поддержать кишечник», — советует Светлана Черепицына.

Что вредит полезным бактериям

Не менее важно убрать то, что мешает микрофлоре. Главный враг — избыток сахара и рафинированных углеводов. Они способствуют росту патогенных бактерий, вызывающих воспаление и нарушающих баланс. Также вредны трансжиры и нехватка клетчатки в рационе.

«Сахар и белая мука — это прямая дорога к дисбактериозу. Если вы хотите здоровый кишечник, начните с уменьшения сладкого и мучного. Это сложно, но результат стоит усилий», — предупреждает Светлана Черепицына.

Когда нужны добавки

Если скорректировать питание сложно, на помощь приходят биодобавки. Пробиотики — это готовые живые бактерии в капсулах, пребиотики — волокна, служащие для них пищей.

Исследования показывают, что прием таких добавок особенно эффективен для пожилых людей. Пребиотики увеличивают количество бифидобактерий и снижают воспаление, пробиотики — повышают разнообразие микрофлоры и укрепляют иммунитет. Вместе, в составе синбиотиков, они работают еще эффективнее.

«Если у вас нет возможности регулярно есть ферментированные продукты или овощи, можно принимать пробиотики и пребиотики в виде добавок. Но обязательно посоветуйтесь с врачом: не все штаммы подходят конкретному человеку», — завершает Светлана Черепицына.

Здоровье кишечника начинается с тарелки. Ферментированные продукты, клетчатка, полифенолы и умеренное потребление сахара — главные составляющие рациона, который поддерживает полезные бактерии.

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