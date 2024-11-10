Диетолог из Москвы назвала продукты, от которых мужчинам лучше не отказываться

Мужчинам для полноценного ежедневного питания необходимо, прежде всего, отдавать предпочтение мясу птиц, рыбе и морепродуктам, рассказала в беседе с РИА Новости врач-диетолог, преподающий в Московском институте психоанализа Майра Рау.

Кроме того, по словам специалиста, в мужском рационе ежедневно должны присутствовать фрукты, овощи, крупы, а также бобовые и орехи. В последних присутствует много белковой массы. В среднем мужчине необходимо каждый день получать не менее 25-30 граммов пищевых волокон, уточнила Рау.

«Как правило, мужчинам требуется больше белка, поскольку в мужском теле больше мышечной массы. Отдавайте предпочтение мясу птицы, рыбе и морепродуктам… Принято считать, что фрукты и овощи чаще предпочитают женщины. Но потребность в пищевых волокнах выше у мужчин. Их можно найти во фруктах, овощах, крупах и бобовых, орехах», — рассказала врач.

А вот употребление в пищу красного мяса лучше сократить до всего двух дней в неделю, уверена медик. Также для полноценного развития и функционирования мужского организма в еде должны присутствовать и растительные источники белка, среди которых диетолог выделила горох, чечевицу, фасоль и нут. Как подчеркнула врач, последние помогают избежать проблем с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Эти продукты не содержат холестерина и насыщенных жирных кислот, которые вносят вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний. А именно сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смертности», — заключила диетолог.

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