Диетолог Дианова перечислила варианты полезного перекуса

Если до обеда или ужина еще много времени, а есть хочется, то можно устроить себе полезный второй завтрак или полдник. Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала о вариантах полезного перекуса. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, в полезных перекусах должно быть наличие двух основ – белково-жирового продукта и клетчатки из фруктов, овощей, зелени, можно к этому добавить чай или кофе без сахара.

Медик отметила, что для полезных перекусов весьма хорошо подходят сушеные фрипсы, то есть овощные чипсы. При этом они обязательно должны быть качественными, без сернистого ангидрида, без патоки, без добавленного масла. В качестве сладкого перекуса можно использовать натуральную арахисовую пасту.

По ее мнению, таким образом мы дополняем свой рацион полезными, питательными и вкусными перекусами с растительными жирами, которых нередко мало в организме, к тому же такие сочетания содержат витамины и микроэлементы.

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