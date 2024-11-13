Терапевт Леонтьева рассказала о защите от сезонного авитаминоза

Врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru рассказала, как насытить организм витаминами и избежать их дефицита осенью и зимой.

Критичная нехватка одного, двух или более типов витаминов делает организм значительно уязвимее перед инфекциями, особенно в холодные сезоны. По словам Леонтьевой, лучше всего с защитой иммунитета в это время справятся натуральные продукты. Важно включить в свой рацион овощи, орехи, рыбу и фрукты. Дополнительно к питанию подключают витаминный и минеральный комплекс, однако после консультации со специалистом.

Врач советует употреблять овощи и фрукты, а также зерновые, для получения клетчатки. Это поможет работе кишечника, который играет важную роль в настроении и самочувствии. Пробиотики и пребиотики станут дополнительной поддержкой.

Также к правильному питанию и добавками важно дополнить физической нагрузке. Даже умеренная наполнит тонусом и поможет разогнать кровь.

«Осенью организму требуется больше времени для восстановления, поэтому важно уделять достаточно времени отдыху и сну. Спите не менее 7–8 часов в сутки и обеспечьте себе комфортные условия для сна», - резюмирует эксперт.

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