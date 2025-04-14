Диетолог Сюракшина пояснила, реально ли похудеть с помощью БАДов

В Сети появилось много различной рекламы пищевых добавок, помогающих худеть, толстеть, избавиться от морщин, добиться упругой кожи и прочего. Ряд людей скупают кучу баночек, думая, что похудеют на добавках. Диетолог Елена Сюракшина пояснила, реально ли повлиять на лишний вес благодаря таким БАДам. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, один из БАДов – инозитол, содержащийся в растительной пище весьма хорошо восстанавливает поджелудочную железу и нормализует уровень глюкозы в организме, помогает улучшить углеводный обмен. Бромелайн снимает отеки, L-карнитин помогает с углеводным обменом.

Медик добавила, что имеет смысл принимать БАДы, если у человека есть какая-либо проблема, а из интереса этого делать не следует, к тому же важно проконсультироваться с врачом перед началом приема.

Ранее диетолог Журавлева пояснила плюсы и минусы БАДов.