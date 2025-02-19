Диетолог Журавлева пояснила плюсы и минусы БАДов

В последние годы кора муравьиного дерева и другие биологически активные добавки (БАДы), которые обещают очищение организма, приобрели широкую популярность. Диетолог Полина Журавлева рассказала, следует ли доверять данным средствам и каким образом контролировать их качество. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, научных доказательств их эффективности недостаточно. Так, кора муравьиного дерева содержит вещества с потенциальными антимикробными свойствами, однако это не означает, что она способна полностью избавить организм от паразитов.

Эксперт подчеркнула, что чрезмерное увлечение подобными БАДами может привести к негативным последствиям для здоровья, в первую очередь нарушить баланс микрофлоры кишечника. Несмотря на то что на первый взгляд идея очищения организма посредством БАДов может показаться привлекательной, важно подходить к этому вопросу критически и основывать свои решения на научно обоснованных данных и рекомендациях специалистов.

Ранее врач Лопатин заявил, что для здоровья печени опасны добавки витаминов четырех групп.