Диетолог Журавлева перечислила способы избавиться от сахарной зависимости

Зависимость от сладкого является проблемой современности. При этом многие люди стали это осознавать. Диетолог Полина Журавлева назвала способы, каким образом можно это избавиться от данной зависимости. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, само понимание бесконтрольного употребления сахара является 50%-м решением данной проблемы.

Эксперт добавила, что также следует научиться контролировать свое пристрастие, поскольку это способствует поддержанию эмоционального равновесия.

По ее мнению, для избавления от сахарозависимости нужно питаться три раза в день, а также постепенно убирать пирожные, булочки и конфеты с каждым чаепитием.