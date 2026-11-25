В Подмосковье право на льготный проезд в общественном транспорте региона теперь можно подтвердить с помощью МАКС ID. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пассажирам объяснили, что МАКС ID заменяет паспорт и водительское удостоверение, а также позволяет проверить возраст и льготный статус. Подтвердить льготу в автобусе с его помощью могут студенты, пенсионеры, многодетные жители, инвалиды.

Для этого нужно открыть в приложении раздел «Цифровой ID» и выбрать «Создать QR», затем — «Добавить документы». Система попросит подтвердить действие через «Госуслуги». В автобусе при подтверждении льготы нужно будет просто показать QR-код.

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