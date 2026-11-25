Вышедшая 19 ноября GTA VI стала самым дорогим проектом в истории и уже заработала больше любой игры или фильма, сообщил inkazan.ru. В обзоре редакции — что нового предлагает релиз: от детализированной графики и фоторедактора до переработанной полиции и десяти концовок.

Разглядеть морщинку, прыщик, след грязи или крови, мелкое насекомое — все это в GTA VI можно сделать через фоторедактор, отмечено в статье. Именно детализация стала одной из главных причин, по которым игроки готовы игнорировать критику из-за 30 FPS: картинка воспринимается как реальный мир. Речь идет о реалистичном освещении и отражениях, воде, растительности, погодных эффектах, анимации персонажей и проработке окружения.

«Система стрельбы также заметно прокачалась. Стрельба ощущается более реалистично, что добавляет сложности при стрельбе, но также и дает ощутить на себе буквально каждый выстрел во врагов. Также, как и в RDR 2, главный герой не может нести с собой 25 пистолетов, 10 винтовок и 500 гранат — лишнее снаряжение необходимо оставлять в багажнике своего автомобиля», — отмечено в рецензии Inkazan.

По данным издания, сам релиз состоялся 19 ноября — почти неделю назад. Grand Theft Auto VI, или просто GTA VI, был самым ожидаемым игровым проектом последних пяти лет. Он же оказался самым дорогим в истории индустрии и уже заработал больше, чем любая другая игра или фильм.

«Скрыться просто так тоже стало заметно тяжелее — полицейские грамотнее перекрывают дорогу, раскладывают шипы и в целом действуют слаженно. Даже на двух-трех звездах розыска из шести оторваться от преследования бывает проблематично», — указано в статье.

По информации издания, отдельного упоминания заслуживает система правоохранительных органов. Скрыться от них теперь гораздо сложнее, а на возможный побег влияет множество факторов.

«Как бы в итоге не получилось с будущим игровых блокбастеров, GTA VI займет свое место в истории как очередная часть серии про великого автоугонщика, который устроил революцию в игровой индустрии», — считает рецензент.

Есть новости и по сюжету. За неделю, по неподтвержденным данным пользователей, игроки обнаружили не менее 10 концовок. Исход зависит от взаимоотношений главных героев, наличия денег на счету и криминального портрета персонажей. Таким образом, любое действие или бездействие игрока может определить его судьбу.

Ранее сообщалось, что россияне жалуются на шум из‑за GTA 6 — особенно тяжело семьям с детьми.