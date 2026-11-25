Оренбургские полицейские разыскивают граждан, которым мог быть причинен ущерб от действий организованной преступной группы. Как уточнили в УМВД России по Оренбургской области, фигуранты зарабатывали на незаконной реализации мест для захоронения на территории кладбищенского комплекса «Степной», сообщил 56orb.ru.

По информации издания, выявили группу в сфере ритуальных услуг в текущем году сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» сейчас находится в производстве Следственного комитета.

Схема, по версии следствия, строилась на продаже того, что по закону полагается бесплатно. Родственникам умерших реализовывали участки под захоронение, которые должны были предоставляться безвозмездно. Чтобы придержать места для будущих сделок, участники группы облагораживали территорию, ставили искусственные оградки и памятники. В результате у посторонних возникало впечатление, будто на этих участках уже кто-то похоронен.

Сейчас правоохранители выясняют круг всех возможных потерпевших. Участки, которые участники схемы оставили за собой, уже установлены. Прорабатывается вопрос об их аннулировании, после чего места предоставят людям в соответствии с законом.

В ведомстве особо отметили: те, кто незаконно купил или забронировал такие участки, к преступной схеме отношения не имеют и уголовной ответственности не подлежат.

Ранее сообщалось, что в МВД назвали три простых семейных правила защиты смартфона от мошенников.