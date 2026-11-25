В ЖК «Левел Лесной» в Красногорске ведут финальные работы в паркинге на 790 машино-мест, проект реализует девелопер Level Group. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В доме 26 жилого комплекса будет 586 машино-мест, в доме 24 — 204, доступ в отапливаемый подземный паркинг организуют непосредственно с жилых этажей. В ведомстве уточнили, что готовность дома 24 достигла 90%, 26 — 70%.

На территории ЖК работают школа и два детских сада, двор будет свободен от машин. На первых этажах откроются магазины, кафе и сервисы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.