В амбулатории на территории жилого комплекса «Жаворонки Клаб» завершились строительные и отделочные работы, помещения оснащены мебелью и основным медицинским оборудованием. Объект готовят к передаче на баланс Одинцовского округа, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После этого наступит этап лицензирования медицинской деятельности, все процедуры планируется завершить до конца декабря 2026 года. Учреждение рассчитано на 71 посещение в смену, его разместили в составе двухэтажного административно-бытового комплекса общей площадью более 2,3 тыс. кв. м. Там обустроили взрослое и детское отделения, кабинеты терапевта, педиатра, гинеколога и стоматолога, прививочный блок и кабинеты неотложной помощи.

В жилом комплексе также строятся муниципальные детский сад и школа, на базе которой в партнерстве с МГИМО планируется реализовать программы дополнительного образования в области информационных технологий, прикладной информатики и иностранных языков.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.