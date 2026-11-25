Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко в интервью «Чемпионату» рассказал , какой выезд в Российской премьер-лиге (РПЛ) считает самым сложным.

К удивлению собеседника, аргентинец назвал не Санкт-Петербург, где «Спартак» всегда ждет жаркое соперничество с «Зенитом», и даже не Ростов-на-Дону, куда красно-белым пришлось добираться 16 часов на поезде — такое путешествие футболисту даже понравилось.

«Всегда сложно играть в Грозном — из-за поля, атмосферы. В последний раз мы победили «Ахмат», но это было невероятно тяжело», — сказал Барко.

2 августа «Спартак» обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ (2:1). Барко забил победный гол со штрафного в компенсированное время.

Эсеькель Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года. В октябре он продлил контракт с московским клубом до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего аргентинца в €16 млн.

В нынешнем сезоне Барко провел за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал пять ассистов.

Ранее Эсекьель Барко признался, что переговоры о его трансфере вел «Зенит», но футболист предпочел перейти в «Спартак».