Ансамбль народного танца «Раздолье» из Шатуры вернулся с наградами со Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического искусства «Ритмы Коломны», прошедшего в Коломне. Танцоры достойно представили город и продемонстрировали свое мастерство.

Борьба за призовые места оказалась по-настоящему серьезной: конкурс собрал множество талантливых коллективов со всей страны. «Раздолье» выступило сразу с несколькими номерами и показало высокие результаты. Лауреатом I степени стал номер «Терские казаки», лауреатом III степени — «Расписная хохлома». Дипломантами I степени признаны «Русская пляска» и дуэт «Находка».

Организаторы и участники отмечают, что за каждым выходом на сцену стоят часы репетиций, упорный труд, любовь к танцу и желание двигаться вперед. Коллектив поздравили с заслуженными наградами, а впереди, как выражают надежды в Шатуре, — еще больше ярких выступлений, творческих открытий и побед.