Подмосковные спортсменки завоевали четыре медали — две золотые и две бронзовые — на Кубке России по синхронному плаванию, который проходит с 19 по 25 ноября в Калининграде. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Валерия Плеханова (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 4, Чехов) одержала победу в сольных выступлениях, Анастасия Никитенко (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 4, Чехов) и Валерия Плеханова - в соревнованиях дуэтов в технической программе. Вместе с ними в составе команды «Московская область — 1» выступала запасная Яна Ковальчук (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 4, Чехов).

На третьем месте в соревнованиях дуэтов в произвольной программе и по сумме двух программ оказались Анастасия Никитенко, Валерия Плеханова и запасная Яна Ковальчук. Состязания проходят в рамках федеральной программы «Спорт России».

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