В жилом комплексе «Томилино Парк» от группы «Самолет» в Люберцах продолжается строительство третьей школы для 1,1 тыс. учеников, на стройплощадке проводят отделочные работы и подключают внутренние инженерные системы, а также благоустраивают дворовую территорию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании будет три этажа, его площадь составит 13 тыс. кв. м. В здании появятся универсальные и профильные кабинеты, зоны рекреации, актовый зал, два спортивных зала, помещения для продленного дня и мастерские для работы по дереву и металлу, библиотечно-информационный центр.

В дворе школы оборудуют площадки для футбола, баскетбола и волейбола, беговую дорожку и зону с уличными тренажерами, а также места для отдыха. Территорию украсят лиственные и хвойные деревья, кустарники и цветники.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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