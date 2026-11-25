По данным ведомства, трагический инцидент произошел в период с 22 по 23 ноября в общедоступных охотничьих угодьях недалеко от Малиновки. От этого места до ближайшего населенного пункта — около 10 километров.

По информации ведомства, мужчина отправился в лес на промысел соболя, и все необходимые документы у него имелись. Однако в охотничью избушку тарчанин так и не вернулся, что насторожило его родственника. Тот отправился на поиски и во время них обнаружил тело. Кроме того, рядом нашли погибшего бурого медведя с огнестрельными ранениями.

По предварительной версии минприроды, охотник ранил зверя, после чего тот напал на мужчину. В ведомстве отметили, что за месяц до этого происшествия случаев выхода бурых медведей в населенные пункты не было.

Проверку по факту гибели тарчанина проводит региональный следственный комитет. Выяснением обстоятельств несчастного случая займется и министерство природы — такое поручение ведомству дал губернатор региона.

«Кроме того, глава региона поставил задачу главам районов, министру природных ресурсов и экологии Омской области Евгению Ковтуну принять все необходимые меры для безопасности населения», — сообщила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.

Ранее сообщалось, что зоолог Кречмар назвал ситуацию с выходом медведей повторением событий 1962 года.