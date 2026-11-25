Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко в интервью «Чемпионату» признался, что переговоры о его трансфере вел петербургский «Зенит», но аргентинец принял предложение красно-белых.

По словам футболиста, решающим оказалось отношение руководства «Спартака» к трансферу. Если «Зенит» общался с представителями игрока, то тогдашний спортивный директор красно-белых Томаш Амарал лично прилетел в Аргентину уговаривать Барко.

«Меня тронуло такое отношение. Поэтому я и принял решение в пользу «Спартака». Спасибо ему за это», — сказал Барко.

Эсеькель Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года. В октябре он продлил контракт с московским клубом до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего аргентинца в €16 млн.

В нынешнем сезоне Барко провел за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал пять ассистов.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов похвалил своих футболистов за матч с «Зенитом» (0:1).