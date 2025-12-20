«Двойной удар по сосудам». Медики запретили употребление алкоголя в бане
Фото: [istockphoto.com/vubaz]
Употребление спиртных напитков до или во время посещения парной категорически недопустимо.
Об этом в интервью РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Андрей Тяжельников.
Специалист объяснил, что такое сочетание создает экстремальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
«Употребление алкоголя до или во время парения запрещено, так как создается двойная нагрузка на организм: сосуды и так расширены от высокой температуры в бане, а алкоголь усиливает этот эффект. Это может привести к резкому скачку давления, инфаркту и инсульту», — предупредил Тяжельников.
Кроме того, алкоголь дезориентирует организм: притупляет чувствительность к перегреву и нарушает координацию движений. Это грозит серьезным обезвоживанием или травмами, например, из-за падения. Медик подчеркнул, что безопасных доз спиртного не существует.
