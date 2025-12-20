«Двойной удар по сосудам». Медики запретили употребление алкоголя в бане

«Употребление алкоголя до или во время парения запрещено, так как создается двойная нагрузка на организм: сосуды и так расширены от высокой температуры в бане, а алкоголь усиливает этот эффект. Это может привести к резкому скачку давления, инфаркту и инсульту», — предупредил Тяжельников.