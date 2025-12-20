Logo

«Двойной удар по сосудам». Медики запретили употребление алкоголя в бане

Врач Тяжельников: употребление алкоголя в бане может привести к инфаркту

Здоровье

Фото: [istockphoto.com/vubaz]

Употребление спиртных напитков до или во время посещения парной категорически недопустимо.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Андрей Тяжельников.

Специалист объяснил, что такое сочетание создает экстремальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

«Употребление алкоголя до или во время парения запрещено, так как создается двойная нагрузка на организм: сосуды и так расширены от высокой температуры в бане, а алкоголь усиливает этот эффект. Это может привести к резкому скачку давления, инфаркту и инсульту», — предупредил Тяжельников.

Кроме того, алкоголь дезориентирует организм: притупляет чувствительность к перегреву и нарушает координацию движений. Это грозит серьезным обезвоживанием или травмами, например, из-за падения. Медик подчеркнул, что безопасных доз спиртного не существует.

