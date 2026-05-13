«Не торопитесь с огурцами»: агроном раскрыл главную ошибку дачников в мае

Тыквы нет, огурцы не всходят, а кабачки гниют на корню. Знакомая картина? Агроном Денис Терентьев раскрыл роковые ошибки дачников при посеве теплолюбивых культур. Оказывается, многие сами губят будущий урожай, не зная простых правил. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Главный враг в середине мая — холодная земля. Если почва не прогрелась, семена будут лежать без движения неделями. Эксперт советует не ждать чуда, а прорастить их заранее и высаживать уже с проростками. Так вы сэкономите время и получите всходы на две недели раньше соседей.

Вторая ошибка — густота. Тыквы, огурцы и кабачки любят простор. Между рядами должно быть свободное пространство, иначе потом не продерешься. Третья — полив. Если земля сухая, перед посевом сделайте борозды и лунки, пролейте их, разложите семена и засыпьте землей с боков. Но поливать нужно только сверху! Иначе через пару часов на почве образуется грубая корка, и ростки просто задохнутся.

Терентьев подчеркнул: не переживайте из-за сроков. Лучше поздно, чем неправильно. Холодный грунт — убийца. Хотите ускорить процесс — проращивайте дома. И тогда ваш огород скажет спасибо. А помидоры и перцы завистливо посмотрят на грядки соседа, который вооружился знаниями, а не лопатой.

