В Кашире капитальный ремонт средней школы № 1 на улице Маршала Астахова завершен на 60%

В Кашире здание средней школы № 1 на улице Маршала Астахова постепенно обретает новый облик. По информации Министерства строительного комплекса Московской области, степень готовности объекта после капремонта уже превысила 60%.

Проект воплощается в жизнь в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Строители сосредоточились на ключевых этапах обновления: утеплении и облицовке фасада, кровельных работах, отделке и монтаже инженерных сетей. На площадке трудятся 63 специалиста. Их поддерживают 2 единицы специализированной техники.

Глубина преобразований затрагивает все инженерные системы здания. В ходе капремонта прокладываются и модернизируются сети водоснабжения, канализация, система отопления и электропроводка. Не останется без внимания и территория вокруг школы — ее благоустроят. Также для учащихся закупят эргономичную мебель и современное учебное оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.