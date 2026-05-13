AirPods сжигают мозг? Эксперты развеяли пугающий миф о Bluetooth-наушниках

В соцсетях снова распространяются пугающие ролики о том, что AirPods и другие Bluetooth-наушники якобы «сжигают мозг», сообщает DPA International. Авторы таких видео сравнивают гаджеты с мини-микроволновкой у головы, но эксперты называют эти утверждения необоснованными.

Главный аргумент сторонников мифа — Bluetooth работает примерно на частоте 2,45 ГГц, как Wi-Fi и микроволновые печи. Однако специалисты подчеркивают: важна не только частота, а мощность излучения.

По данным Федерального ведомства Германии по радиационной защите, обычные Bluetooth-наушники работают на мощности около 0,0025 Вт. Для сравнения, микроволновая печь использует примерно 1000 Вт. Такой уровень у наушников слишком низкий, чтобы заметно нагревать ткани возле уха.

«Эта мощность настолько мала, что использование Bluetooth-наушников просто физически не может причинить вред слуху или коже», — объяснил эксперт ведомства Флориан Кон.

Ученые также отмечают, что смартфоны обычно излучают больше, чем беспроводные наушники, но и для них существуют строгие нормы безопасности. Исследования пока не подтверждают, что Bluetooth-устройства вредят мозгу или вызывают рак при соблюдении установленных лимитов.

Тем, кто все равно хочет снизить воздействие, можно использовать проводные наушники. Но тогда важно не носить сам телефон вплотную к телу: он может давать большую нагрузку, чем сами устройства для прослушивания.