Последний звонок без греха: в РПЦ назвали главные запреты для выпускников

Алкоголь, драки, опасные «приключения» и полная потеря контроля над собой на последнем звонке с точки зрения Церкви могут стать не просто «шалостями», а настоящим грехом, предупредил в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» священник Русской православной церкви Владислав Береговой.

По его словам, праздник окончания школы можно провести ярко и радостно, не доводя до поступков, о которых потом придется сожалеть.

«Последний звонок, как и всякий праздник, может и должен сопровождаться чем‑то, что улучшает настроение. Но лучшим поводом для эйфории здесь должно быть осознание того, что школьные годы позади. Радость этого дня и так должна давать столько эндорфинов, что не потребуется никакого допинга в виде алкоголя. В 17–18 лет он человеку совершенно не нужен. Я бы призвал в этот день не упиваться вином, как говорит апостол Павел. Алкоголь — реально проблема. Нельзя с его помощью пытаться решать душевные боли или усиливать счастье», — отметил священник.

По словам Берегового, с христианской точки зрения грехом в этот день становится все, что приносит вред себе или другим.

Он призвал молодых людей в этот день «танцевать, петь, радоваться», но только так, чтобы не огорчить своих родителей. Особенно, по его словам, ответственна роль взрослых, которые организуют школьный праздник.

«Трижды благословлен будет тот учитель и директор, которые категорически не допустят никакого алкоголя на школьном празднике. То, что происходит уже вне стен школы, — это зона личной ответственности выпускников, но у школы тоже есть своя часть ответственности», — пояснил Береговой.

Священник напомнил, что верующий выпускник может попросить у Бога благословения на экзамены и дальнейшую взрослую жизнь.

«Сейчас есть цельный и гармоничный молебен перед экзаменами: можно прийти в храм, попросить батюшку его отслужить — и для всего класса, и лично. Можно помолиться святителю Николаю, святителю Спиридону, преподобному Сергию Радонежскому, своему небесному покровителю, перед иконой Божией Матери „Прибавление ума“. Но важно помнить: Бог спасает нас не без нас. Он помогает сдать экзамен тем, кто старался учить предмет», — подчеркнул священник.

