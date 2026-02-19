«Дышите глубже, вы вспоминаете». Нейробиологи доказали связь между дыханием и работой памяти

Нейробиологи доказали, что процесс дыхания напрямую связан с когнитивными способностями человека. Согласно статье, опубликованной в Journal of Neuroscience , фаза выдоха синхронизирует ключевые процессы в мозге, отвечающие за эпизодическую память.

Ученые провели исследование с участием 18 человек, регистрируя показатели электроэнцефалограммы и частоту дыхания во время мнемонических задач. Выяснилось, что пик успешных ответов приходится на момент выдоха. Именно тогда наблюдается всплеск активности в альфа- и бета-диапазонах, а также происходит наиболее полная реактивация следов памяти.

Кроме того, фиксировалась корреляция между качеством воспоминаний и силой связи дыхательного центра с нейронными сетями. Чем выше была эта связь, тем точнее испытуемые отвечали. По мнению исследователей, дыхание выступает естественным регулятором, который настраивает нейронные условия для эффективного извлечения данных. Это лишний раз доказывает, что физиология тела неразрывно связана с высшей нервной деятельностью.

