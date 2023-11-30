Эксперт Лагода считает, что противовирусные препараты не являются высокоэффективными при лечении ОРВИ

В среднем один поход в аптеку за лекарственными препаратами для лечения ОРВИ может обойтись в 2,5 тыс. рублей. Россияне приобретают леденцы от горла, спрей в нос, порошки для снятия симптомов, витамин С и противовирусные средства. По словам эксперта фармацевтического рынка Никиты Лагоды, список препаратов можно в разы уменьшить и выбрать доступные аналоги. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что противовирусные препараты эффективны только при использовании их в первые два дня заболевания.

По мнению эксперта, витамин С никак не влияет на развитие простудных заболеваний, более того, при значительных дозировках аскорбиновая кислота может спровоцировать излишнюю нагрузку на почки.

Он отметил, что также можно сэкономить и на каплях для носа, купив их за 50 рублей, поскольку в составе их практически везде есть популярный ксилометазолин. Кроме того, при использовании порошков от простуды следует помнить, что они не лечат, а всего лишь снимают симптомы.