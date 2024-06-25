Эксперт Лялина заявила, что в кофемашинах могут жить разные бактерии и дрожжи

Кофемашина является уже привычным аксессуаром в офисах, в кафе и даже дома. Нередко она работает почти без перерыва. Эксперт Ирина Лялина заявила, что при этом в кофемашинах могут жить как различные бактерии, так и дрожжи. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, микробы могут размножаться в разных частях кофемашины, особенно там, где имеется влага и остатки кофейной гущи: в резервуарах для воды или молока, кофейном фильтре или капсульной камере, трубопроводах и диспенсерах. Эти микроорганизмы достаточно устойчивы к внешним воздействиям, так как могут выживать при +96 °C и ряд из них могут быть опасными для здоровья.

Эксперт добавила, что в гуще, которая остается на деталях кофемашины, можно выявить энтерококков, вызывающих энтерококковый менингит, который может привести к глухоте, эпилепсии, гидроцефалии, к задержке умственного развития у детей и подростков, а также кишечные расстройства и заболевания мочеполовой системы.

По ее мнению, во избежание развития подобных инфекций не следует оставлять воду в резервуаре, стоит хорошо промывать резервуар для молока, нужно чистить и дезинфицировать резервуары для жидкостей, кофейный фильтр и прочие части кофемашины. А также по возможности следует реже пить кофе, приготовленный в кофемашинах и кофе-автоматах в общественных местах.