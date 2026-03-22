Эксперт перечислил болезни, при которых дайвинг убивает мгновенно

В первую очередь под запрет попадают люди с сердечными патологиями, а также рядом психоневрологических расстройств. Кроме того, от погружений стоит отказаться при болезнях ушей и носоглотки.

Собеседник агентства пояснил, что особую опасность представляют врожденные аномалии сердца, например, открытое овальное окно. В этом случае при подъеме с глубины резко возрастает риск декомпрессионной болезни. Специалист подчеркнул, что дайвинг требует предельной ясности ума, поэтому абсолютными противопоказаниями являются эпилепсия и другие психиатрические диагнозы.

Кроме того, Анашкин предостерег от ныряния в период обострения заболеваний. Из-за расширения сосудов и выделения слизи в носоглотке человек может не справиться с продувкой, чтобы выровнять давление. Это чревато баротравмой ушей, глазных пазух или черепной коробки. Специалист резюмировал, что в любом болезненном состоянии нахождение под водой небезопасно.

