Областной фестиваль театрального искусства «За гранью софитов» пройдет в Красногорске

Областной открытый фестиваль-конкурс современного театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов» пройдет в Красногорске с 25 по 27 июня. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

На участие в фестивале поступило 40 заявок от творческих коллективов Подмосковья и других регионов. Это театральные студии, народные и образцовые коллективы, взрослые любительские театры, театры танца, кукольные коллективы, уличные артисты, инклюзивные творческие проекты.

Фестиваль будет проходить на базе ДК «Подмосковье», КЦ «Красногорье», Зеленого театра МАУК «Парки Красногорска» и на Живописной набережной в Павшинской пойме.

В программе — несколько направлений. Это блоки «За мирное небо, улыбки детей!», «Самоцветы России», «Постановка в нестандартном пространстве», «Балаган».

Конкурсные работы будет оценивать жюри, в состав которого войдут специалисты в области театрального, педагогического и сценического искусства. По итогам будут определены лауреаты.

Возрастное ограничение 6+

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на Фестиваль театров малых городов России.