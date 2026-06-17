Не забывчивость, а страх: священник раскрыл, почему в храмах звонят телефоны

Звонок мобильного телефона во время богослужения нередко вызывает раздражение среди прихожан. Многие воспринимают это как невнимательность или неуважение к святому месту. Однако, как объяснил священник Николай Бабкин, за такой привычкой зачастую скрываются совсем другие причины. Его пояснения приводит REGIONS со ссылкой на пост ВК.

Во многих храмах можно увидеть объявления с просьбой отключать мобильные телефоны перед началом службы. Несмотря на это, тишину периодически нарушают мелодии звонков и звуки уведомлений. Для окружающих подобные ситуации становятся поводом для недовольства, однако священнослужитель предлагает посмотреть на проблему с другой стороны.

Смартфон стал частью чувства безопасности

За последние годы мобильный телефон превратился из обычного средства связи в важную часть повседневной жизни. Особенно это касается людей старшего поколения. Для многих смартфон остается постоянной связью с детьми, внуками, родственниками и коллегами.

Возможность быстро ответить на звонок или сообщение создает ощущение контроля над происходящим. Отключить устройство даже на непродолжительное время некоторым людям психологически непросто, поскольку возникает страх пропустить важную новость или оказаться беспомощным в непредвиденной ситуации.

Именно поэтому даже многочисленные напоминания не всегда работают. По словам Николая Бабкина, раньше он пытался делать замечания прихожанам, но со временем понял, что подобный подход редко приносит пользу. Обычно человек сам старается как можно быстрее выключить телефон, если замечает, что нарушил тишину.

За включенным телефоном может скрываться тревожность

Священник обращает внимание на то, что проблема часто связана не с забывчивостью, а с внутренним состоянием человека.

Для многих людей храм становится местом, где приходится оставаться наедине со своими мыслями. Если человек переживает сильный стресс, жизненные трудности или повышенную тревожность, такая обстановка может оказаться непростой.

Специалисты отмечают, что современный ритм жизни сопровождается постоянным информационным потоком. Смартфон становится своеобразной привычкой, позволяющей отвлечься от переживаний и сохранить ощущение связи с окружающим миром.

В подобных случаях человек может присутствовать на службе физически, но внутренне оставаться погруженным в свои страхи и беспокойства. Опасение пропустить важный звонок или сообщение становится сильнее желания полностью отвлечься от повседневных забот.

Почему осуждение может навредить

По мнению священнослужителя, публичные замечания и упреки редко помогают изменить ситуацию.

Напротив, человек, который и без того испытывает тревогу, может почувствовать стыд и вину. В результате посещение храма начнет ассоциироваться с неприятными эмоциями, а желание участвовать в богослужениях постепенно исчезнет.

Николай Бабкин считает, что гораздо важнее проявить терпение и понимание. Многие люди только начинают свой путь в церковной жизни и еще не привыкли к особенностям храмовой атмосферы.

«Не ругайте людей за смартфоны в храме. За этим поведением часто стоит не забывчивость, а тревога и страх. Дайте человеку время почувствовать себя в безопасности, и он сам отключит телефон. Обличения только усилят стыд и могут навсегда отвернуть сердце от храма» — объясняет Николай Бабкин.

Как помочь человеку освоиться в храме

Священнослужитель считает, что лучшим решением станет доброжелательное отношение к новичкам. Вместо резких замечаний можно спокойно и тактично рассказать о правилах поведения во время службы.

По мнению экспертов, адаптация к новой среде требует времени. Особенно если человек приходит в храм после долгого перерыва или впервые.

Помочь могут простые вещи:

спокойная и дружелюбная атмосфера;

деликатные объяснения церковных традиций;

отсутствие публичного осуждения;

готовность поддержать и ответить на вопросы;

понимание того, что каждый человек приходит со своими жизненными обстоятельствами.

Со временем большинство прихожан самостоятельно начинают соблюдать установившиеся правила, поскольку чувствуют себя частью церковной общины.

Почему эта проблема касается почти каждого

Психологи не раз обращали внимание на то, что современные технологии заметно изменили поведение людей. Смартфон стал постоянным спутником повседневной жизни, а многие испытывают дискомфорт, если устройство оказывается вне зоны доступа.

Поэтому вопрос включенных телефонов в храме оказывается гораздо шире обычного нарушения этикета. Он отражает особенности современной жизни, в которой человеку все сложнее оставаться без связи даже на короткое время.

Священник напоминает, что главная задача храма заключается не только в соблюдении внешних правил, но и в помощи человеку на его духовном пути. Иногда для этого требуется не строгость, а участие и понимание.

Отметим, что традиция соблюдать тишину в православных храмах появилась задолго до возникновения современных средств связи. В древности считалось, что внешнее спокойствие помогает человеку сосредоточиться на молитве и отвлечься от мирской суеты. Сегодня священнослужители отмечают, что этот принцип остается актуальным, однако путь к внутренней тишине у каждого человека может занимать разное время.